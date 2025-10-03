Lazio-Torino | Baroni torna all' Olimpico da avversario probabili formazioni e orari tv

Roma 3 ottobre 2025 - La partita è di quelle storiche del calcio italiano. Due squadre vincenti, due nobiltà della Serie A al momento però ben lontane da quelle che erano le rispettive ambizioni di inizio anno. La sesta giornata del campionato italiano metterà di fronte Lazio e Torino, in una sfida dalle tante sfumature allo stadio Olimpico. I biancocelesti vanno a caccia di continuità nel tepore delle mura amiche. I granata invece hanno bisogno di una sferzata per rimettersi in scia dell'Europa e continuare a inseguire il proprio sogno. Tutto questo con un freschissimo ex già di fronte allo stadio che lo scorso anno ha chiamato casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

