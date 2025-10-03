Lazio parla Gila | Impossibile non affezionarsi alla Lazio sento un grande senso di appartenenza

Calcionews24.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lazio, il difensore biancoceleste Gila parla prima della sfida di Serie A contro il Torino: «Io credo molto nelle potenzialità della Lazio» Domani la partita tra Lazio e Torino, il difensore spagnolo Mario Gila ha parlato in un’intervista al match program pubblicato sul portale della società biancoceleste. Le sue dichiarazioni: VITTORIA GENOVA – «Tante cose, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lazio parla gila impossibile non affezionarsi alla lazio sento un grande senso di appartenenza

© Calcionews24.com - Lazio, parla Gila: «Impossibile non affezionarsi alla Lazio, sento un grande senso di appartenenza»

In questa notizia si parla di: lazio - parla

“Mio padre oggi è fragile. Io alleno e ripenso alla frase che mi ripete”: Karel Zeman parla delle condizioni dell’ex Lazio e Roma

Lazio, Sarri parla allo spogliatoio: con questa frase ha motivato tutto il gruppo

In Como-Lazio l’arbitro spiega il Var, apre il microfono e parla: “Decisione finale”

lazio parla gila impossibileLazio, parla Gila: «Torino? Ci aspetta una partita complicata. Io credo molto nelle potenzialità di questa Lazio. Sarri? Ora è più sereno» - Lazio, il difensore spagnolo Gila parla alla vigilia della sfida di Serie A: «Io credo molto nelle potenzialità di questa Lazio» In preparazione alla partita tra Lazio e Torino, il difensore spagnolo ... Segnala lazionews24.com

Lazio-Torino, Gila: "È impossibile non affezionarsi alla Lazio. Il Toro? Sappiamo come gioca" - Mario Gila ha rilasciato delle dichiarazioni al Match Program in vista dell'incontro Lazio- Si legge su laziopress.it

Cerca Video su questo argomento: Lazio Parla Gila Impossibile