Lazio i convocati per il Torino | tornano a disposizione Belahyane e Lazzari

Gazzetta.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 22 i giocatori a disposizione di Sarri per la sfida casalinga di sabato pomeriggio contro i granata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lazio i convocati per il torino tornano a disposizione belahyane e lazzari

© Gazzetta.it - Lazio, i convocati per il Torino: tornano a disposizione Belahyane e Lazzari

In questa notizia si parla di: lazio - convocati

Lazio, i convocati di Sarri per il ritiro: l’elenco completo con 4 giovani

Lazio: Sarri dirama i convocati per il ritiro, diversi osservati speciali a Formello

Lazio con il Burnley, i convocati per l’amichevole. Si ferma anche Vecino

lazio convocati torino tornanoLazio, i convocati per il Torino: tornano a disposizione Belahyane e Lazzari - Per la sfida contro il Torino, in programma sabato alle 15 all’Olimpico e valida per la 6ª giornata di Serie A, Maurizio Sarri potrà contare su appena 2 ... Secondo msn.com

lazio convocati torino tornanoLazio Torino, i convocati di Sarri per la sfida di Serie A: la lista completa dei biancocelesti - Lazio Torino: Sarri ha diramato la lista completa dei convocati biancocelesti per la sfida di Serie A, i dettagli Alla vigilia della delicata trasferta contro il Torino, la Lazio ha ufficializzato i c ... Da calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Lazio Convocati Torino Tornano