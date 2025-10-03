L’avvocato di Ocone | Ha pianto solo dopo aver saputo che la figlia è viva Era contento…
Tempo di lettura: 2 minuti “Lui ancora non è in grado di elaborare la gravità di quello che ha commesso. Non ha una stabilità psichica. Non fa domande e ha lo sguardo fisso nel vuoto”. È quanto ha riferito l’avvocato Giovanni Santoro, stamattina all’uscita del carcere di Campobasso, dopo aver incontrato il suo assistito, Salvatore Ocone, l’uomo accusato della strage in famiglia di Paupisi, in provincia di Benevento. “Ho riferito io a lui – ha raccontato il legale – del miglioramento delle condizioni della figlia e lui a quel punto ha pianto dicendo che era contento, però subito dopo sembrava fosse tornato in un atteggiamento imperscrutabile”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
