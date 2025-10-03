Finisce di fronte al Tar la nomina di un avvocato di Giorgia Meloni, Luca Libra, alla guida dell’ organismo anticorruzione della Regione Piemonte, l’ Orecol (Organismo regionale per il controllo collaborativo). A impugnare la decisione, presa il 22 luglio dal Consiglio regionale a maggioranza di centrodestra, è stato il magistrato in pensione Arturo Soprano (già presidente della Corte d’Appello di Torino), il presidente uscente dell’organismo, che si era ricandidato per la carica. L’Orecol è stato istituito nel 2021 dal governatore Alberto Cirio – su impulso della Corte dei conti – per controllare la regolarità di appalti e contratti della Regione e delle sue società in house: da tempo, però, la sua attività è ferma in attesa delle nomine riservate alla Giunta, che arriveranno nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’avvocato di Meloni a capo dell’organo anticorruzione del Piemonte. Ma la sua nomina finisce al Tar: “Non ha requisiti”