L' avvallamento sulla strada del nuovo biodigestore che fa infuriare Roma nord | Gualtieri venga a vedere

Romatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il via vai dei mezzi pesanti verso il terreno in cui si sta realizzando il nuovo biodigestore di Roma, l’avvallamento al centro della strada appena rifatta che fa infuriare una parte del quartiere. Quella che da tempo ormai sostiene la non idoneità di quel quadrante della città ad ospitare. 🔗 Leggi su Romatoday.it

