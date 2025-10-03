Lavoro nero e mancata sorveglianza sanitaria | sospensione e denuncia al titolare di un' azienda agricola

Latinatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un accesso ispettivo è stato organizzato a Cisterna dai carabinieri della stazione locale e dal Nucleo ispettorato del lavoro, nell'ambito dei più vasti controlli finalizzati a prevenire il fenomeno del caporalato e a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.Diverse le irregolarità riscontrate. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavoro - nero

Lavoro nero e carenze igieniche nell’hotel

Lotta al lavoro nero: multati 23 imprenditori

Perché si dice «lavoro nero»? Risponde la Crusca

lavoro nero mancata sorveglianzaVendemmia 2025, controlli a Siena e Grosseto: sospese due aziende per lavoro nero e mancata sicurezza - Nella seconda metà di settembre, in occasione della vendemmia 2025, gli ispettori dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Siena e di quello di Grosseto hanno condotto una campagna straordinaria di ... Scrive radiosienatv.it

lavoro nero mancata sorveglianzaLavoro nero, sospesi due ristoranti tra Firenze e Castelfiorentino - La settimana scorsa gli ispettori del lavoro dello IAM (Ispettorato d’Area Metropolitana) di Firenze sono stati impegnati in una in una serie di controlli ... Come scrive gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Lavoro Nero Mancata Sorveglianza