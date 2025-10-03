Lavoro nei campi l’altra faccia | Poco ricorso ad addetti esterni Corsi di lingua per la comunità

di Laura Valdesi MONTEPULCIANO "Avignonesi, un’azienda fra le più virtuose del territorio per la lotta allo sfruttamento". Parole che la Flai Cgil, impegnata contro il caporalato e l’impiego massiccio di migranti dei Cas senza tutele per vendemmia e raccolta delle olive, certo non spende facilmente. "Avignonesi è l’azienda di una famiglia belga che l’ha acquisita fra il 2008 e il 2009. Sono entrato all’epoca, l’imprinting è stato dato da Virginie Saverys che ha introdotto grandi rivoluzioni", spiega Matteo Giustiniani, l’amministratore delegato. "Oltre che familiare è anche un’azienda agricola che si estende fra Montepulciano e Cortona – aggiunge –, produciamo vino con le nostre uve esportando in Italia e all’estero". 🔗 Leggi su Lanazione.it

