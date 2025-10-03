Lavori sul viadotto Re di Porto Empedocle tratto della statale 115 chiuso | ecco i percorsi alternativi

Prenderanno il via lunedì 13 ottobre i lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento del viadotto Re, situato lungo la strada statale 115 "Sud Occidentale Sicula", fra i km 178,500 e 179,080, nel territorio di Porto Empedocle. Cantiere che verrà chiuso il prossimo 22 novembre.

