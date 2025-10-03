Lavori in autostrada chiusure notturne di caselli e interi tratti | il calendario

Chietitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doppia chiusura notturna, sul tratto dell'autostrada A14 ricadente nella provincia di Chieti. In particolare, resterà chiuso il tratto fra Pescara ovest Chieti e Pescara sud Francavilla, in direzione Bari, per consentire lavori del piano di potenziamento degli impianti della galleria Vaccari e di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavori - autostrada

Agosto e settembre, mesi di cantieri in Super e autostrada: la mappa dei lavori

Lavori in autostrada, chiuso per una notte il tratto tra Castelletto e Besnate

Ancora lavori in autostrada, chiusura notturna sull'A20: ecco dove e quando

lavori autostrada chiusure notturneLavori in autostrada, chiusure notturne di caselli e interi tratti: il calendario - Diversi gli interventi in programma durante la settimana, che causeranno inevitabili disagi a chi viaggia di notte: le indicazioni di Autostrade ... chietitoday.it scrive

Chiusure notturne in autostrada per lavori: tutte le modifiche alla viabilità - Per consentire lavori di manutenzione agli impianti elettrici nelle gallerie, nelle notti di lunedì 6 e martedì 7 ottobre, con orario dalle 22 al ... Scrive udinetoday.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Autostrada Chiusure Notturne