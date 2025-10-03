Lavori in autostrada chiusure notturne di caselli e interi tratti | il calendario
Doppia chiusura notturna, sul tratto dell'autostrada A14 ricadente nella provincia di Chieti. In particolare, resterà chiuso il tratto fra Pescara ovest Chieti e Pescara sud Francavilla, in direzione Bari, per consentire lavori del piano di potenziamento degli impianti della galleria Vaccari e di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: lavori - autostrada
Agosto e settembre, mesi di cantieri in Super e autostrada: la mappa dei lavori
Lavori in autostrada, chiuso per una notte il tratto tra Castelletto e Besnate
Ancora lavori in autostrada, chiusura notturna sull'A20: ecco dove e quando
Inizio lavori autostradali – Gallerie Campora e Giovi (A7 direzione Nord) Autostrade per l’Italia ha comunica che a partire da mercoledì 1° ottobre 2025 e fino a fine marzo 2026, verranno eseguiti importanti interventi di manutenzione nelle gallerie Campor - facebook.com Vai su Facebook
#autostrada A14 Per lavori chiuso il casello RIMINI NORD in entrata verso Ancona, dalle 22 di venerdì 26 settembre alle 5 di sabato 27 settembre 2025. - X Vai su X
Lavori in autostrada, chiusure notturne di caselli e interi tratti: il calendario - Diversi gli interventi in programma durante la settimana, che causeranno inevitabili disagi a chi viaggia di notte: le indicazioni di Autostrade ... chietitoday.it scrive
Chiusure notturne in autostrada per lavori: tutte le modifiche alla viabilità - Per consentire lavori di manutenzione agli impianti elettrici nelle gallerie, nelle notti di lunedì 6 e martedì 7 ottobre, con orario dalle 22 al ... Scrive udinetoday.it