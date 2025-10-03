Lavori all’Archeodromo Illuminazione e recinzione contro gli atti vandalici

Stop agli atti vandalici all’Archeodromo di Poggibonsi. Diventa realtà la messa in sicurezza del primo museo italiano en plein air dedicato all’Alto Medioevo. Al via i lavori per la realizzazione dell’illuminazione pubblica, mentre a breve partiranno quelli per la recinzione. Si tratta di un pacchetto di interventi che prevede anche la realizzazione di altre sei capanne, che andranno ad aggiungersi alle nove attuali. I lavori ai nastri di partenza saranno effettuati dall’ Associazione Arkè di Marina di Grosseto, che ha presentato l’offerta più vantaggiosa. "Sarà un’illuminazione suggestiva, evocativa di quella utilizzata al tempo a cui fa riferimento la ricostruzione- spiega l’amministrazione comunale- che permette di ampliare il livello di fruizione dell’area e che rappresenta un deterrente per eventuali atti di vandalismo e danneggiamento delle strutture". 🔗 Leggi su Lanazione.it

