Lavori a rilento al porto di Tremestieri Uil preoccupata | Tutto fermo il molo frangiflutti
A rilento i lavori per il nuovo porto di Tremestieri. Lo segnala la Uil ponendo particolare attenzione agli interventi per la costruzione del molo frangiflutti. Il sindacato chiede un tempestivo intervento delle istituzioni e certezza sui tempi anche alla luce di una possibile mancanza di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Un'estate in coda, lavori a rilento e disagi sulle Statali della provincia di Foggia: la mappa dei cantieri
Nuovi asili nido con i fondi del Pnrr. La Corte dei Conti: lavori a rilento
Lavori a rilento negli alloggi Acer. Carrara: "Completati a fine anno"
Porto di Tremestieri, l'allarme della Uil: "I lavori della diga foranea non sono ancora iniziati" - Lo dicono Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, Pasquale De Vardo, segretario generale Feneal Uil Tirrenica, e Antonino Di Mento, segretario generale Uiltrasporti Messina.
Messina, porto di Tremestieri: la diga foranea è ancora un rebus - Non fa alcun passo in avanti la costruzione della diga foranea del porto di Tremestieri , la struttura più importante di tutta l'opera.