Lavori a rilento al porto di Tremestieri Uil preoccupata | Tutto fermo il molo frangiflutti

3 ott 2025

A rilento i lavori per il nuovo porto di Tremestieri. Lo segnala la Uil ponendo particolare attenzione agli interventi per la costruzione del molo frangiflutti. Il sindacato chiede un tempestivo intervento delle istituzioni e certezza sui tempi anche alla luce di una possibile mancanza di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Porto di Tremestieri, l’allarme della Uil: “I lavori della diga foranea non sono ancora iniziati” - Lo dicono Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, Pasquale De Vardo, segretario generale Feneal Uil Tirrenica, e Antonino Di Mento, segretario generale Uiltrasporti Messina. Lo riporta msn.com

lavori rilento porto tremestieriMessina, porto di Tremestieri: la diga foranea è ancora un rebus - Non fa alcun passo in avanti la costruzione della diga foranea del porto di Tremestieri , la struttura più importante di tutta l'opera. rtp.gazzettadelsud.it scrive

