Lavorano nei campi ma la ditta non esiste e l' Inps revoca contributi e pensione | dovrà restituirli
Loro avrebbero lavorato diversi anni spaccandosi la schiena nei campi coltivati a melone in un'azienda agricola risultata però inesistente, un “fantasma” per il Fisco, per la Camera di commercio e per l'Inps, non avendo mai versato tasse e contributi, naturalmente neppure quelli dei dipendenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: lavorano - campi
In questo piccolo comune siciliano, abbiamo incontrato volti sinceri, mani operose, giovani che scelgono di restare e costruire il loro futuro nella propria terra. Sono loro i veri protagonisti: ragazzi e ragazze che lavorano con passione, tra campi, forni, cucine e - facebook.com Vai su Facebook