Lavorano nei campi ma la ditta non esiste e l' Inps revoca contributi e pensione | dovrà restituirli

Loro avrebbero lavorato diversi anni spaccandosi la schiena nei campi coltivati a melone in un'azienda agricola risultata però inesistente, un “fantasma” per il Fisco, per la Camera di commercio e per l'Inps, non avendo mai versato tasse e contributi, naturalmente neppure quelli dei dipendenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

