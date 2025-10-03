L’autunno a De Montel-terme Milano si apre con un fitto calendario di eventi e si inserisce nell’agenda milanese a partire dalla Milano Wine Week
L’autunno a De Montel - Terme Milano si apre con un fitto calendario di eventi. Ottobre, infatti si presenta un mese ricco di novità per il parco termale urbano, che vanno dai trattamenti e le experience agli eventi a tema, dalle cerimonie di benessere alle attività di fitness, cui si aggiungono il rito dell’aperitivo e le cene gourmet: tanti gli appuntamenti imperdibili. In occasione della Milano Wine Week in programma dal 4 al 12 ottobre, grande attenzione sarà dedicata ai trattamenti al vinacciolo, una proposta inedita che celebra le proprietà benefiche dei semi dell’uva. Due le proposte: Lo scrub ai vinaccioli - un trattamento esfoliante per il corpo, noto per le sue virtù antiossidanti, che aiuta a rimuovere le cellule morte, rendendo la pelle più liscia e luminosa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
