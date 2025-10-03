In data odierna, il governo ha trasmesso alle Camere il Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp), all’interno del quale è contemplato un aumento delle spese militari di circa 12 miliardi di euro entro i prossimi tre anni. Il tema è tra i più delicati nell’agenda politica e riguarda direttamente la sicurezza nazionale e il posizionamento dell’Italia in Europa e nella Nato. Airpress ne ha parlato con Enrico Borghi (Italia Viva), membro della Commissione Affari esteri e Difesa del Senato. Senatore, il documento finanziario approvato dal governo e comunicato alle Camere prevede che l’Italia aumenti le spese per la Difesa di 12 miliardi di euro nei prossimi tre anni. 🔗 Leggi su Formiche.net

L'aumento delle spese militari finanzi una difesa europea sovranazionale. Parla Borghi