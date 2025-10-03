L’attrice Sarah Maestri ricorda Edoardo Sarchi l' imprenditore ucciso in Albania | È stato il mio primo amore se ne va un pezzo di me

Un breve ma toccante messaggio quello scritto dall’attrice Sarah Maestr i per ricordare Edoardo Sarchi, l’imprenditore 44enne ucciso in Albania. Lei originaria di Luino, lui di Cunardo, alta provincia di Varese, erano stati più che amici negli anni spensierati della gioventù sul lago Maggiore. “Edoardo, Dodo, così lo chiamavamo noi, amici del gruppo della Stazione, quando fino agli anni Duemila vivevamo insieme ogni cosa, ogni esperienza”, scrive sul suo profilo facebook l’attrice 46enne che da anni vive a Roma. “ Lui è stato il mio primo amore, quello fatto di leggerezza, spensieratezza e infinita tenerezza, che illumina l’adolescenza e ti resta nel cuore per sempre”, aggiunge subito dopo nel ricordare Edoardo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’attrice Sarah Maestri ricorda Edoardo Sarchi, l'imprenditore ucciso in Albania: "È stato il mio primo amore, se ne va un pezzo di me”

