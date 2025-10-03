Lattine di mais esplosive | C' è Mosca dietro i sabotaggi in Polonia
Aveva nascosto l’esplosivo in lattine di mais e lo aveva portato in Polonia, Lituania e Germania. La Procura nazionale polacca sta indagando sui movimenti di un presunto corriere ucraino, Wladyslaw G. Secondo quanto riportato da Gazeta Wyborcza, dietro questo piano di sabotaggi e attacchi ci. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: lattine - mais
Corri a provare la nuova Autumn Bowl: Riso Nero, cavolo, mais, cipolla rossa marinata, ceci, pollo teriyaki, arachidi, sesamo. Salsa consigliata: yogurt Regular: 10,90€ Large: 12,90€ Ti aspettiamo - facebook.com Vai su Facebook
Il test sul mais in lattina - Nel dettaglio, la rivista ha fatto analizzare 26 confezioni di mais, di cui 15 biologici, preferendo le versioni in lattina e optando per quelle in barattolo di vetro. Scrive ilfattoalimentare.it