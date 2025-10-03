Lattine di mais esplosive | C' è Mosca dietro i sabotaggi in Polonia

Today.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aveva nascosto l’esplosivo in lattine di mais e lo aveva portato in Polonia, Lituania e Germania. La Procura nazionale polacca sta indagando sui movimenti di un presunto corriere ucraino, Wladyslaw G. Secondo quanto riportato da Gazeta Wyborcza, dietro questo piano di sabotaggi e attacchi ci. 🔗 Leggi su Today.it

lattine - mais

