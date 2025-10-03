Latina Bruno | Bravi a chiudere gli spazi alla squadra più forte del campionato
Tempo di lettura: 2 minuti Tirando le somme, Latina-Benevento è andata esattamente come aveva chiesto ai suoi ragazzi mister Alessandro Bruno. Grinta, corsa e capacità di tenere botta nelle fasi più difficili: i pontini hanno interpretato al meglio lo spartito vincendo 1-0 (LEGGI QUI) una gara che può essere una sorta di spartiacque in positivo della stagione. Gioia ma grande rispetto per i giallorossi nella parole del tecnico dei laziali, beneventano doc ed ex di turno. Queste le sue parole in sala stampa: GIOIA – "Sono andato subito negli spogliatoi al triplice fischio perché la tensione era alta e ho preferito andare via e festeggiare con i ragazzi la vittoria.
In questa notizia si parla di: latina - bruno
