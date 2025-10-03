latex piumaggi e una hollywood dorata riscrivono i codici mugler in chiave contemporanea

U n garage sotterraneo nel cuore di Parigi si è trasformato in passerella per il debutto di Miguel Castro Freitas con Mugler Primavera Estate 2026. La collezione, dal titolo Stardust Aphrodite, ha mescolato vecchia Hollywood, cabaret e sartoria scultorea, trasformando una semplice sfilata della Paris Fashion Week in un racconto cinematografico che ha subito acceso i riflettori internazionali. Le star alla Paris Fashion Week PE 2026. guarda le foto Paris Fashion Week, la collezione Mugler PE 2026. Invece di puntare solo sugli archivi amati dalle celebrity, Freitas ha voluto recuperare i codici sartoriali Mugler con un approccio quasi archeologico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

