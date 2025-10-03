L' Astronomo e la Regina Gian Domenico Cassini incontra Cristina di Svezia serata con INAF all' Orto Botanico di Roma
Una rievocazione delle osservazioni astronomiche di Gian-Domenico Cassini nei viali dell'Orto Botanico di Roma. L'evento “L'Astronomo e la Regina. Gian Domenico Cassini incontra Cristina di Svezia” è in programma nella serata di venerdì 3 ottobre, dalle 20 alle 22,30.Organizzato dall'INAF. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: astronomo - regina
L'Astronomo e la Regina: Cassini incontra Cristina di Svezia nei suo giardini romani Immersi nell’atmosfera del barocco romano, avvolti dai profumo e dai rumori notturni dei giardini della Regina di Svezia, cullati dalle note di Corelli e affascinati dalle immagin Vai su Facebook
Chiusa Pesio: “Occhi su Saturno” | Ricordando la figura di un grande astronomo italiano Gian Domenico Cassini - L’Associazione Astrofili Bisalta presenta: “Occhi su Saturno”, sabato 1 luglio 2017 dalle ore 21,00 in Località Roccarina. Riporta ideawebtv.it