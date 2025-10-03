L'assurdo racconto di Jonas Pepe al GF | Scrissi una lettera al poeta Giacomo Leopardi per rimproverarlo
Nella casa del Grande Fratello Jonas Pepe si è lasciato andare a un insolito e assurdo racconto. Il modello ha spiegato di aver scritto una lettera al poeta Giacomo Leopardi per rimproverarlo: "Gli ho detto che secondo me non si era impegnato abbastanza per vivere una vita felice". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Jonas Pepe smonta il Grande Fratello: “Strategie, coppie false e la gara a chi racconta la tragedia più grave” - Nei primi giorni nella casa ha dimostrato di essere una voce fuori dal coro. Da fanpage.it