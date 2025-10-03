Lascio Napoli e vado a vivere in provincia | i 35 comuni dove comprare casa con meno di 1500 euro al mq

Con l’esplosione del turismo in città e l’aumento dei prezzi degli immobili, sia in vendita che in affitto, in molte zone di Napoli, sono sempre di più le famiglie partenopee che decidono di lasciare il capoluogo campano per trasferirsi in provincia, dove magari è possibile trovare la casa dei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: lascio - napoli

Napoli–Pisa, 34 anni dopo: il giorno in cui Diego lasciò la 10 a Zola

Accompagna la figlia al Santobono di #Napoli e lascia l’auto in custodia al parcheggiatore abusivo. All’uscita la brutta sorpresa: veicolo rubato. Vai su Facebook

Lascio Napoli e vado a vivere in provincia: i 35 comuni dove comprare casa con meno di 1500 euro al mq - Con l'aumento dei prezzi per immobili in alcune zone e le nuove opportunità offerte dallo smart working, sono molte le famiglie che decidono di lasciare la città per trasferirsi nell'area metropolitan ... Secondo napolitoday.it