Lascio Gaza per un israeliano Dalla città assediata a Rondine La scommessa di Mohammed
"Non odio gli israeliani, sogno solo di poter contribuire a costruire un mondo diverso. So che sarà una sfida avere un israeliano fra i miei compagni. Però sono pronto ad accettarla". Mohammed ha 27 anni, negli occhi ancora l’inferno di Gaza e addosso i segni della fame. Al punto che "bisogna abbracciarlo con molta delicatezza, perchè è fragile; delicatezza fisica ma anche umana per questo immenso oceano di sofferenza che è Gaza", raccomanda Franco Vaccari, fondatore e presidente di Rondine. È andato a prendere Mohammed con la macchina a Roma, all’aeroporto di Ciampino insieme allo staff della Cittadella e un ragazzo palestinese che ha già vissuto l’esperienza formativa nel borgo alle porte della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it
