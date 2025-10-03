Lascio Gaza per un israeliano Dalla città assediata a Rondine La scommessa di Mohammed

Lanazione.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Non odio gli israeliani, sogno solo di poter contribuire a costruire un mondo diverso. So che sarà una sfida avere un israeliano fra i miei compagni. Però sono pronto ad accettarla". Mohammed ha 27 anni, negli occhi ancora l’inferno di Gaza e addosso i segni della fame. Al punto che "bisogna abbracciarlo con molta delicatezza, perchè è fragile; delicatezza fisica ma anche umana per questo immenso oceano di sofferenza che è Gaza", raccomanda Franco Vaccari, fondatore e presidente di Rondine. È andato a prendere Mohammed con la macchina a Roma, all’aeroporto di Ciampino insieme allo staff della Cittadella e un ragazzo palestinese che ha già vissuto l’esperienza formativa nel borgo alle porte della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

lascio gaza per un israeliano dalla citt224 assediata a rondine la scommessa di mohammed

© Lanazione.it - "Lascio Gaza per un israeliano". Dalla città assediata a Rondine. La scommessa di Mohammed

In questa notizia si parla di: lascio - gaza

Gaza, colpita la chiesa della Sacra Famiglia: tre morti. Ferito padre Romanelli: «Non lascio la mia comunità». Meloni: «Da Israele attacchi inaccettabili»

Anas al-Sharif, il testamento del reporter di Al Jazeera ucciso a Gaza: “Vi lascio la Palestina”

lascio gaza israeliano citt224L’esodo forzato dalla città di Gaza - L'esercito israeliano ha detto che è «l'ultima possibilità» per i palestinesi di spostarsi verso sud, dove però le condizioni sono insostenibili ... Secondo ilpost.it

lascio gaza israeliano citt224Israele: “Tutti i residenti lascino Gaza City, chi rimane sarà considerato terrorista” - Israele stringe l’accerchiamento su Gaza City, la Croce Rossa sospende le attività e Hamas valuta la risposta al piano Trump. Lo riporta blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Lascio Gaza Israeliano Citt224