Lascia il carcere Emilio Martinelli ’o Barone | pena ridotta da scontare ai domiciliari

Dalla cella al ritorno a casa. Emilio Martinelli, soprannominato ’o Barone e figlio di Enrico, storico esponente del clan dei Casalesi, ha ottenuto ieri dalla Corte d’Appello di Napoli uno sconto di pena e la scarcerazione. La condanna, inizialmente più severa, è stata ridotta a otto anni di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

lascia carcere emilio martinelliLascia il carcere Emilio Martinelli: cambia la misura, pena da scontare ai domiciliari - La decisione dei giudici della Corte d’Appello di Napoli conferma il coinvolgimento di Martinelli nelle dinamiche del clan ma ne ridimensiona il ruolo: non come capo della cosca, come sostenuto in ... Scrive casertace.net

