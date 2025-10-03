Lascia il carcere Emilio Martinelli ’o Barone | pena ridotta da scontare ai domiciliari
Dalla cella al ritorno a casa. Emilio Martinelli, soprannominato ’o Barone e figlio di Enrico, storico esponente del clan dei Casalesi, ha ottenuto ieri dalla Corte d’Appello di Napoli uno sconto di pena e la scarcerazione. La condanna, inizialmente più severa, è stata ridotta a otto anni di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: lascia - carcere
Operazione "Millennium", Campomizzi lascia il carcere: disposti i domiciliari con braccialetto elettronico
Minore stuprata, il 41enne si difende ma il Gip lo lascia in carcere
Sannicola, dopo le dimissioni, Piccione lascia il carcere per i domiciliari
Braccialetto elettronico per il trapper: lascia il carcere per disintossicarsi Vai su Facebook
#Cronaca Sorrento, l’ex sindaco Massimo Coppola lascia il carcere: disposti gli arresti domiciliari - X Vai su X
Lascia il carcere Emilio Martinelli: cambia la misura, pena da scontare ai domiciliari - La decisione dei giudici della Corte d’Appello di Napoli conferma il coinvolgimento di Martinelli nelle dinamiche del clan ma ne ridimensiona il ruolo: non come capo della cosca, come sostenuto in ... Scrive casertace.net