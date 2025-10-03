L’arte e la memoria ’Medaglie Pontificie nell’anno Giubilare’
di Andrea Falaschi Da sempre mezzi di comunicazione e di propaganda, le monete sono state fin dall'alba della storia umana molto di più di un semplice mezzo di scambio. Il denaro ha sempre camminato insieme a noi raggiungendo distanze molto superiori a quelle che una singola persona poteva percorrere prima dei moderni mezzi di trasporto. Lo sapevano bene i romani, che proprio sui loro sesterzi imprimevano le effigi degli imperatori e le loro gesta, sapendo che l'ampio scambio commerciale avrebbe portato nelle mani di tutti i cittadini dell'impero l'immagine e il peso politico dell'imperatore. Nel corso dei secoli le monete hanno continuato a svolgere il loro compito di mezzo di pagamento e di comunicazione, raccontandoci fino ad oggi una lunga storia che vede a Lucca uno dei suoi tasselli fondamentali.
