Piccoli oggetti preziosi del passato, proiettati nel futuro. Immaginando il passato se il futuro fosse arrivato prima. È la sfrenata creatività di Tatiana Stoppa con “Artedì” che raccoglie, smonta e rielabora orologi, sveglie, pennini, chiavi e piccoli utensili, per realizzare gioielli ed accessori in stile steampunk chic. In occasione della fiera “Creattiva” di Bergamo, come espositrice della sua arte, l’imprenditrice artigiana che promuove la creatività e le tecniche artigianali, racconta con passione i suoi esperimenti creativi. Una filosofia che unisce lo stile del passato alle tecnologie del futuro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’arte di trasformare oggetti. Io, creativa ai limiti della follia