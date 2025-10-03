L' arrivo la cittadinanza ne 2006 e poi l' agguato | chi era Jihad Al Shamie l' attentatore di Manchester
Jihad Al Shamie, 35 anni, cittadino britannico di origini siriane: è questo l'identikit del responsabile dell'attacco terroristico alla sinagoga di Manchester ucciso dalle forze dell'ordine a Middleton Road, nella zona di Crumpsall. Era entrato nel Regno Unito da bambino ed aveva ottenuto la cittadinanza britannica nel 2006, all'età di 16 anni. Viveva a Prestwich, sempre a Manchester. " Prendiamo pienamente le distanze da questo attacco ed esprimiamo il nostro profondo shock e dolore per quanto accaduto ", ha dichiarato la sua famiglia. L'identikit dell'assalitore di Manchester. La polizia sta ancora scandagliando la vita di Al Shamie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
