L’ottobre dell’Arezzo inizia questa sera, alle ore 20.30, con la trasferta di Rimini. La squadra romagnola è alle prese con una situazione molto complicata, con un organico rivoluzionato e alcuni giocatori arrivati a campionato iniziato e non schierabili, con il rischio di non poter più giocare allo stadio Romeo Neri, la cui concessione è in scadenza, con una penalizzazione pesante in classifica e con troppi dubbi sulla nuova società. Eppure, i biancorossi in campo hanno vinto due delle ultime tre gare e non sono affatto la cenerentola che si poteva immaginare. Bucchi lo sa benissimo e ha avvisato i suoi durante la consueta conferenza stampa della vigilia: "Nelle difficoltà si sono compattati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Arezzo a Rimini per comandare. Cianci guida il tridente amaranto nella notte che può lanciare la fuga