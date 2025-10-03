L’Arezzo a Rimini per comandare Cianci guida il tridente amaranto nella notte che può lanciare la fuga
L’ottobre dell’Arezzo inizia questa sera, alle ore 20.30, con la trasferta di Rimini. La squadra romagnola è alle prese con una situazione molto complicata, con un organico rivoluzionato e alcuni giocatori arrivati a campionato iniziato e non schierabili, con il rischio di non poter più giocare allo stadio Romeo Neri, la cui concessione è in scadenza, con una penalizzazione pesante in classifica e con troppi dubbi sulla nuova società. Eppure, i biancorossi in campo hanno vinto due delle ultime tre gare e non sono affatto la cenerentola che si poteva immaginare. Bucchi lo sa benissimo e ha avvisato i suoi durante la consueta conferenza stampa della vigilia: "Nelle difficoltà si sono compattati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
