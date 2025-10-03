L’app che spoglia le persone è stata bloccata dal Garante Privacy | stop a Clothoff
Il Garante privacy ha imposto lo stop al trattamento dei dati da parte di Clothoff, l’app dei “deep nude”. Il sito al momento è online, ma ogni uso dei dati italiani è ora considerato illecito. 🔗 Leggi su Dday.it
In questa notizia si parla di: spoglia - persone
App che spoglia le persone, stop dal Garante della privacy
Garante: stop a Clothoff, l’app che spoglia le persone
Il Garante blocca Clothoff, l'app che spoglia le persone
Deepfake: Garante privacy blocca Clothoff, l’app che spoglia le persone https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/deepfake-garante-privacy-blocca-clothoff-l-app-che-spoglia-persone-AHpnLgyC?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=T - X Vai su X
#Deepfake, il Garante per la privacy: stop a #Clothoff, l’app che spoglia le persone - facebook.com Vai su Facebook