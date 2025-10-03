L’app che spoglia le persone è stata bloccata dal Garante Privacy | stop a Clothoff

Il Garante privacy ha imposto lo stop al trattamento dei dati da parte di Clothoff, l’app dei “deep nude”. Il sito al momento è online, ma ogni uso dei dati italiani è ora considerato illecito. 🔗 Leggi su Dday.it

