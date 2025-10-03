Lapi Gelatine dona 50 camici da laboratorio agli studenti dell' It Cattaneo di San Miniato

Un nuovo anno scolastico è iniziato all’Istituto Tecnico 'Carlo Cattaneo' di San Miniato, e come da tradizione ormai consolidata Lapi Group ha voluto accompagnare gli studenti delle classi prime con la donazione dei camici da laboratorio. Quest’anno a farsi promotrice dell’iniziativa è stata Lapi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

