Siamo ormai a pochi giorni dal 710 ed è facile prevedere che il secondo anniversario del pogrom terroristico perpetrato da Hamas possa essere celebrato in modo molto diverso da quello precedente. In questo anno ha infatti via via prevalso un racconto della guerra a Gaza che ha praticamente cancellato la data del 7 ottobre. Sino ad equiparare implicitamente ciò che sta avvenendo a Gaza al genocidio dei nazisti contro il popolo ebraico. Una narrazione che prevale nella rappresentazione mediatica e che sta ispirando le mobilitazioni di questi giorni anche nel nostro Paese. Se l'uso strumentale della tragedia di Gaza che si è tentato di fare nelle ultime elezioni regionali non ha prodotto i frutti elettorali sperati vale comunque la pena cercare di capire come mai questo sia stato possibile, come si sia smarrita nella gran parte delle analisi che si leggono e si ascoltano le ragioni vere che sono alla base del conflitto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'antisionismo di ritorno