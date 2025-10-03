Lanterna di Genova aperture e visite per la stagione autunnale 2025

La Lanterna di Genova continuerà ad accogliere i visitatori anche nella stagione autunnale nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17:30). Gli orari sono validi fino al 31 ottobre 2025.Un’occasione unica per scoprire, nelle giornate più suggestive. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

lanterna genova aperture visiteLa Lanterna di Genova si illumina d’autunno: aperture fino al 31 ottobre 2025 - Con i suoi 77 metri di altezza è il faro operativo più alto del Mediterraneo e uno dei più antichi al mondo ancora in funzione ... Scrive telenord.it

