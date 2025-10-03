Lando Norris sbotta a Singapore | Fai sempre la stessa domanda Guarda il video dell'ultima volta

Il Gran Premio al Marina Bay Cirtcuit segna l'ennesimo duello tra il britannico e l'australiano per il titolo del Mondiale di F1. E norris si mostra infastidito all'ennesima allusione alla rivalità con il compagno di scuderia. Botta e risposta acido in conferenza.

In questa notizia si parla di: lando - norris

Alla vigilia del Gran Premio di Singapore, Lando Norris si presenta fiducioso e con il sorriso, confermando le sensazioni positive che già lo avevano accompagnato nella passata stagione.

F1, Lando Norris: "A Singapore voglio ripetere il successo di un anno fa, ma occhio a Verstappen e Ferrari"

Norris: "Verstappen è una minaccia". Poi gli chiedono di Piastri e sbotta: "Fate sempre la stessa domanda…"
Infine, Norris ha tradito un po' di nervosismo quando gli è stato chiesto un commento sulla sfida tra lui e Oscar Piastri, che lo vede attualmente svantaggio di 25 punti esatti, il valore di una

F1, Norris non ci sta più: "Basta domande sul Mondiale". A Singapore vuole solo correre
Lando Norris arriva a Singapore carico e determinato, ma non nasconde la sua frustrazione per le continue domande sul duello mondiale con Piastri e Verstappen.