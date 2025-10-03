Landini | Il governo ringrazi chi sciopera Salvini | Paghi lui i danni
Scontro tra Maurizio Landini e Matteo Salvini sullo sciopero del 3 ottobre. Dal palco di piazza Vittorio, il segretario della Cgil ha criticato il vicepremier, denunciando le parole del leader della Lega come una minaccia ai diritti costituzionali: «Io nella mia vita non avevo mai visto un rappresentante dello Stato minacciare i suoi cittadini se esercitano un diritto sancito dalla Costituzione, il diritto di sciopero». Landini ha aggiunto che «quelle sono minacce, minacce a persone perbene che non dovrebbero essere minacciate ma ringraziate perché stanno tenendo alto l’onore del nostro Paese». 🔗 Leggi su Lettera43.it
