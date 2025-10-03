Landini fa naufragare la triplice per la Flotilla | Cisl e Uil si chiamano fuori Ugl | sciopero illegittimo

Sulla Flotilla la triplice è naufragata. Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini è rimasto solo con i rappresentanti dei sindacati autonomi a Cgil, Usb e altre sigle sindacali di base (Cobas e Cub) a sostegno della Global Sumud Flotilla, contro il riarmo e il massacro di civili a Gaza. Uil e Cisl si sono infatti chiamati fuori, certificando una clamorsa spaccatura della triplice. Al no si aggiunge anche quello dell’Ugl di Francesco Paolo Capone. A Roma disagi limitati ai trasporti. L’annunciato stop a trasporti, scuola e sanità si è rivelato meno partecipato di quanto annunciato alla vigilia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

