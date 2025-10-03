Show boxistico al PalaCus per il secondo memorial dedicato allo scomparso pugile anconetano Massimo Consolati. Quest’anno la società Upa Pittori Ancona ha voluto fare le cose in grande organizzando un triangolare internazionale con una selezione di atleti provenienti dal Belgio e dalla Francia. La kermesse ha ospitato anche tre combattimenti interregionali valevoli per l’accesso ai campionati italiani under 19 cui hanno partecipato tre pugili marchigiani. Tra questi ha spiccato l’anconetano Francesco Illiano della Upa che ha disputato le tre riprese contro il campione sardo Francesco Pinna. Illiano, che si è presentato in gran forma, ha saputo centrare il bersaglio con entrate precise e colpi incisivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’anconetano Illiano in grande evidenza