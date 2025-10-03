Lancio della bici contro le forze dell' ordine nel corso delle manifestazioni pro Palestina a Torino patteggia il ragazzo accusato
Ha patteggiato una pena di quattro mesi, naturalmente sospesa, il 30enne italiano, residente a Sanremo (Imperia), che è stato arrestato la notte di giovedì 2 ottobre 2025 dagli agenti delle volanti della polizia che lo avevano identificato come colui che ha lanciato una bicicletta contro le forze. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: lancio - bici
Corteo per Gaza a Bologna: lancio di bici, mazze, tronchi e 5 agenti feriti. Arresti e denunce
Chiesta nuova condanna per uno dei minorenni del lancio della bici ai Murazzi: ha partecipato a una rivolta in carcere
Proteste pro Palestina a Torino, fermato un ragazzo: potrebbe essere l'autore del lancio della bici contro le forze dell'ordine
Proteste pro Palestina a Torino, fermato un ragazzo: potrebbe essere l'autore del lancio della bici contro le forze dell'ordine https://ift.tt/I2Ny7Yx - X Vai su X
C’è un’usanza (e molto vera!) che ogni ciclista dovrebbe conoscere: il battesimo della bici nuova. Si fa così: prendi la tua nuova compagna di avventure, sollevala e… dagli un bel lancio leggero a terra. Perché? Perché c’è un detto che recita: “Se non fai tu il - facebook.com Vai su Facebook
Proteste pro Palestina a Torino, fermato un ragazzo: potrebbe essere l'autore del lancio della bici contro le forze dell'ordine - Nella notte di oggi, giovedì 2 ottobre 2025, gli agenti delle volanti della polizia hanno arrestato un ragazzo nel quartiere San Salvario a Torino. Segnala torinotoday.it
Torino, arresto dopo le proteste a Porta Nuova: sotto accusa il lancio della bicicletta contro la polizia - Un arresto nella notte, i video al setaccio e un interrogativo che si allarga ben oltre i confini di un quartiere: quando una protesta smette di essere manifestazione e diventa violenza? Secondo giornalelavoce.it