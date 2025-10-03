Lancio della bici contro le forze dell' ordine nel corso delle manifestazioni pro Palestina a Torino patteggia il ragazzo accusato

Torinotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha patteggiato una pena di quattro mesi, naturalmente sospesa, il 30enne italiano, residente a Sanremo (Imperia), che è stato arrestato la notte di giovedì 2 ottobre 2025 dagli agenti delle volanti della polizia che lo avevano identificato come colui che ha lanciato una bicicletta contro le forze. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lancio - bici

Corteo per Gaza a Bologna: lancio di bici, mazze, tronchi e 5 agenti feriti. Arresti e denunce

Chiesta nuova condanna per uno dei minorenni del lancio della bici ai Murazzi: ha partecipato a una rivolta in carcere

Proteste pro Palestina a Torino, fermato un ragazzo: potrebbe essere l'autore del lancio della bici contro le forze dell'ordine

lancio bici contro forzeProteste pro Palestina a Torino, fermato un ragazzo: potrebbe essere l'autore del lancio della bici contro le forze dell'ordine - Nella notte di oggi, giovedì 2 ottobre 2025, gli agenti delle volanti della polizia hanno arrestato un ragazzo nel quartiere San Salvario a Torino. Segnala torinotoday.it

lancio bici contro forzeTorino, arresto dopo le proteste a Porta Nuova: sotto accusa il lancio della bicicletta contro la polizia - Un arresto nella notte, i video al setaccio e un interrogativo che si allarga ben oltre i confini di un quartiere: quando una protesta smette di essere manifestazione e diventa violenza? Secondo giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Lancio Bici Contro Forze