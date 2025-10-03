Lanciano intervento di cattura di un cinghiale | accesso vietato al parco di Santa Rita
Divieto assoluto di accesso all'area verde del quartiere Santa Rita, a Lanciano. Il provvedimento è stato disposto, a seguito dell’ordinanza sindacale n. 158 del 0506202, il Comune di Lanciano per consentire alla polizia provinciale di intervenire in sicurezza per l’abbattimento di un cinghiale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
A quasi 100 anni, operata per una grave infezione alle vie biliari: intervento riuscito all'ospedale di Lanciano
Intervento urgente di manutenzione: Lanciano senz'acqua per mezza giornata
Alle 12 di domani, subito dopo la cerimonia di inaugurazione, sarà proprio il vicesindaco e assessore al Turismo del Comune di Lanciano, Danilo Ranieri, ad aprire la nutrita serie di talk previsti con l'intervento dal titolo: "Turismo lento, esperienziale, sostenibil
Raro caso di #anemia fetale a Chieti, bimba salvata da #trasfusioni in #utero Intervento di alta complessità Superata una patologia rarissima grazie all'équipe di Medicina prenatale, portando a termine la gravidanza in sicurezza I dettagli https://asl2ab
