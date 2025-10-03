Lanciano celebra gli Eroi Ottobrini a 82 anni dalla rivolta contro i tedeschi

Nell’82° anniversario della rivolta del 5 e 6 ottobre 1943, l’amministrazione comunale, come ogni anno, ha stilato un programma di celebrazioni per onorare la memoria dei Martiri lancianesi che diedero la propria vita a difesa dei valori di libertà e di pace contro il nazifascismo, la guerra e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

