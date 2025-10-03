L’analisi di Bruno Vespa serviva un sì unanime sul piano Trump per Gaza Il campo largo è mutilato

Roma, 3 ottobre 2025 – Per la prima volta, da molto tempo, una risoluzione importante come quella in favore del piano Trump per Gaza è stata approvata in Parlamento senza voti contrari. Sarebbe stato bello assistere a un consenso unanime, ma l’opposizione si era troppo esposta contro il governo per poter mettere la firma sotto lo stesso documento. Eppure dissociazioni ci sono state e sono importanti. La prima è quella di Calenda che ha firmato con la maggioranza. La seconda è quella di Renzi che ha votato la mozione della maggioranza e si è visto approvare la propria dal centrodestra, mentre la sinistra di cui il senatore di Firenze è alleato si è limitata all’astensione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

