L’analisi di Bruno Vespa serviva un sì unanime sul piano Trump per Gaza Il campo largo è mutilato

Quotidiano.net | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 3 ottobre 2025 – Per la prima volta, da molto tempo, una risoluzione importante come quella in favore del piano Trump per Gaza è stata approvata in Parlamento senza voti contrari. Sarebbe stato bello assistere a un consenso unanime, ma l’opposizione si era troppo esposta contro il governo per poter mettere la firma sotto lo stesso documento. Eppure dissociazioni ci sono state e sono importanti. La prima è quella di Calenda che ha firmato con la maggioranza. La seconda è quella di Renzi che ha votato la mozione della maggioranza e si è visto approvare la propria dal centrodestra, mentre la sinistra di cui il senatore di Firenze è alleato si è limitata all’astensione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

l8217analisi di bruno vespa serviva un s236 unanime sul piano trump per gaza il campo largo 232 mutilato

© Quotidiano.net - L’analisi di Bruno Vespa, serviva un sì unanime sul piano Trump per Gaza. Il campo largo è mutilato

In questa notizia si parla di: analisi - bruno

L’analisi di Bruno Vespa. Sinistra a corto di memoria. Quando diceva sì alla riforma

L’analisi di Bruno Vespa. Alla riforma manca solo l’avanzamento per merito

Cerca Video su questo argomento: L8217analisi Bruno Vespa Serviva