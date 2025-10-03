Lanali completi della Premier League TV

2025-10-03 19:48:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Bournemouth si sposterà secondo in Premier League se la squadra di Andoni Iraola ha battuto il Fulham in casa nella prima partita di punta del fine settimana di venerdì. Le ciliegie sono imbattute in cinque partite di campionato ma senza vittorie in due, attirando 0-0 in casa a Newcastle e 2-2 a Leeds United. I visitatori hanno perso 3-1 all’Aston Villa domenica, ma la vittoria avrebbe spostato il livello dei cottager in punti con i loro avversari. 101Greaatgoals.com ha notizie e line-up completi da Bournemouth vs Fulham in Premier League, nonché dettagli su come guardare l’azione dal vivo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

