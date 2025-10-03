lampedusa 12 anni dopo il naufragio che rese il mediterraneo una tomba per 368 persone

( t esto redazione online) «Sono trascorsi dodici anni dal naufragio al largo di Lampedusa che costò la vita a 368 persone e scosse profondamente le comunità del Mediterraneo ed oltre», ha detto Nicola Graziano, presidente comitato italiano per l’Unicef, a margine della manifestazione che ricorda il 3 ottobre del 2013. Leggi anche › Lampedusa, a 11 anni dal naufragio del 3 ottobre muoiono nel Mediterraneo 8 persone al giorno Lampedusa, 12 anni dopo il naufragio che costò la vita a 368 persone. Erano partiti dalla Libia nel disperato tentativo di raggiungere l’Europa. Quel giorno, il panico scoppiato a bordo dopo che un uomo aveva agitato uno straccio infuocato per segnalare la presenza dell’imbarcazione provocò il ribaltamento del barcone. 🔗 Leggi su Iodonna.it

