Lamine Yamal convocato dalla Spagna ma si fa male di nuovo | la partita con il PSG gli costa cara

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lamine Yamal si ferma ancora dopo aver già trascorso tre settimane ai box: salterà almeno quattro partite, oltre ai due impegni con la nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lamine - yamal

L’intrattenitore nano difende Lamine Yamal per le accuse di sfruttamento mentre la fila di partito rimbomba

Punteggi di lamine Yamal ma Barcellona detenuto da Rayo Vallecano

Lamine Yamal da impazzire! Stoppa un pallone lanciato dalla Muraglia cinese

lamine yamal convocato spagnaLamine Yamal convocato dalla Spagna, ma si fa male di nuovo: la partita con il PSG gli costa cara - Lamine Yamal si ferma ancora dopo aver già trascorso tre settimane ai box: salterà almeno quattro partite, oltre ai due impegni con la nazionale ... Come scrive fanpage.it

lamine yamal convocato spagnaYamal si fa male un’altra volta, continua lo scontro tra Barcellona e Spagna - La Spagna convoca Lamine Yamal, lui si presenta ma è infortunato ed il tecnico del Barcellona accusa la Nazionale ... Si legge su ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Lamine Yamal Convocato Spagna