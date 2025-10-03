Lamine Yamal convocato dalla Spagna ma si fa male di nuovo | la partita con il PSG gli costa cara
Lamine Yamal si ferma ancora dopo aver già trascorso tre settimane ai box: salterà almeno quattro partite, oltre ai due impegni con la nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: lamine - yamal
L’intrattenitore nano difende Lamine Yamal per le accuse di sfruttamento mentre la fila di partito rimbomba
Punteggi di lamine Yamal ma Barcellona detenuto da Rayo Vallecano
Lamine Yamal da impazzire! Stoppa un pallone lanciato dalla Muraglia cinese
Una cena con la mamma di Lamine #Yamal? Ecco il prezzo incredibile che devi pagare - X Vai su X
Al Camp Nou, nel 2023, un giovane Lamine Yamal si scalda insieme a Ousmane Dembele. All’epoca Yamal era una promessa della cantera pronta a esordire con la maglia blaugrana, mentre Dembele, talento mai davvero esploso in Catalogna, era ormai ag - facebook.com Vai su Facebook
Lamine Yamal convocato dalla Spagna, ma si fa male di nuovo: la partita con il PSG gli costa cara - Lamine Yamal si ferma ancora dopo aver già trascorso tre settimane ai box: salterà almeno quattro partite, oltre ai due impegni con la nazionale ... Come scrive fanpage.it
Yamal si fa male un’altra volta, continua lo scontro tra Barcellona e Spagna - La Spagna convoca Lamine Yamal, lui si presenta ma è infortunato ed il tecnico del Barcellona accusa la Nazionale ... Si legge su ilnapolista.it