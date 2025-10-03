L’amicizia via web si trasforma in un incubo
Un uomo di 46 anni residente a Sassuolo è stato denunciato per atti persecutori nei confronti di una donna che aveva rifiutato le sue avances. L’uomo aveva conosciuto la vittima tramite un video che lei aveva pubblicato su TikTok. Era nata una sorta di corrispondenza, cobn scambio di numeri di telefono, che l’uomo ha frainteso, mostrandosi in atteggiamenti sessualmente espliciti. La donna aveva deciso allora di chiudere la corrispondenza, suscitando le ire di lui. Anche dieci telefonate al giorno, messaggi e pedinamenti. Un atteggiamento ossessivo. Le minacce sono arrivate a tal punto che la donna ha dovuto cambiare le proprie abitudini per paura della sua incolumità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: amicizia - trasforma
