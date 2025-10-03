L'ambasciatrice palestinese Abùamàra a Napoli | Città amica e preziosa Il Comune le dona una targa

L'ambasciatrice palestinese in Italia Mùna Abùamàra in visita a Napoli. Il Consiglio comunale le dona una targa della città. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Spagna, ministro Cultura Urtasun chiede ritiro ambasciatrice e stop ad acquisto armi da Israele: "Madrid è contro il genocidio palestinese" - VIDEO

PATRIA SOCIALISTA ALL' APERTURA DEL FALASTIN FESTIVAL Pubblichiamo il nostro saluto all'inaugurazione del Falastin presso il San Lorenzo Festival. Alla presenza dell'ambasciatrice palestinese in Italia, della presidente del municip

Grazie a @elenaborsa. Si tratta dell'Ambasciatrice palestinese presso alcune agenzie dell'ONU, non presso la Repubblica Italiana che non ha (ancora) riconosciuto lo Stato palestinese. Non so se è prassi che venga ricevuta dal Capo dello Stato o se é un se

L’ambasciatrice palestinese Abùamàra a Napoli: “Città amica e preziosa”. Il Comune le dona una targa - Con il racconto e la conoscenza possiamo contrastare la propaganda e compiere passi importanti verso la giustizia". Secondo fanpage.it

L’ambasciatrice dello Stato di Palestina al Monaldi - Dopo l'arrivo al Santobono da Gaza del piccolo Zakaria oggi l’ospedale Monaldi ha accolto la visita dell’ambasciatrice dello Stato di Palestina in Italia, S. Come scrive ilmattino.it