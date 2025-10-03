L'ambasciatrice palestinese Abùamàra a Napoli | Città amica e preziosa Il Comune le dona una targa

Fanpage.it | 3 ott 2025

L'ambasciatrice palestinese in Italia Mùna Abùamàra in visita a Napoli. Il Consiglio comunale le dona una targa della città. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ambasciatrice - palestinese

Spagna, ministro Cultura Urtasun chiede ritiro ambasciatrice e stop ad acquisto armi da Israele: "Madrid è contro il genocidio palestinese" - VIDEO

ambasciatrice palestinese ab249am224ra napoliL’ambasciatrice palestinese Abùamàra a Napoli: “Città amica e preziosa”. Il Comune le dona una targa - Con il racconto e la conoscenza possiamo contrastare la propaganda e compiere passi importanti verso la giustizia". Secondo fanpage.it

ambasciatrice palestinese ab249am224ra napoliL’ambasciatrice dello Stato di Palestina al Monaldi - Dopo l'arrivo al Santobono da Gaza del piccolo Zakaria oggi l’ospedale Monaldi ha accolto la visita dell’ambasciatrice dello Stato di Palestina in Italia, S. Come scrive ilmattino.it

