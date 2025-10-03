L' ambasciatore israeliano | Sulle barche della Flotilla nessun aiuto alimentare | La replica degli attivisti | Accuse infondate | Rientrati in Italia i quattro parlamentari fermati
Intercettata anche l'ultima nave. Piano Usa per Gaza, media: "Hamas verso il sì". Tajani: "Governo pronto a valutare sanzioni commerciali contro Israele".
Raid sulla chiesa a Gaza, l’ambasciatore israeliano: “Un errore, ci scusiamo. Ma Hamas si nasconde nei luoghi di culto”
L’ambasciatore israeliano: “Vittime civili e carestia? In guerra si fanno errori, ma la colpa è tutta di Hamas”
L'ambasciatore israeliano in Italia sbarca a #lariachetira: "Chi manifesta in Italia non sa per cosa protesta. Non hanno a che fare con Gaza. Ci sono ignoranza e fake news. Anarchici fanatici che attaccano il governo italiano"
Cosa sta aspettando il governo a convocare l'ambasciatore israeliano e a pretendere la protezione della Global Sumud Flotilla? Meloni ha chiamato Netanyahu per ottenere garanzie di sicurezza per la Flotilla? Ogni azione contro le barche che battono bandi
L'ambasciatore israeliano: 'Nessun aiuto alimentare sulle barce di Flotilla'. La portavoce: 'Accuse infondate' - La replica: 'Al porto di Augusta sono state fatte riprese dai reporter, prima della partenza, mentre venivano caricate le casse sulle varie barche.
L'ambasciatore israeliano sulla Flotilla: "Nessun aiuto umanitario: provocazione sponsorizzata da Hamas" - L'ambasciatore israeliano Jonathan Peled, ospite di David Parenzo a L'Aria che Tira, ha commentato il caso degli attivisti fermati a bordo delle imbarcazioni della Flotilla.