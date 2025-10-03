L' ambasciatore israeliano | Sulle barche della Flotilla nessun aiuto alimentare | La replica | Accuse infondate | I legali degli attivisti | Privati di acqua farmaci e servizi igienici
Rientrati in Italia i quattro parlamentari fermati. Intercettata anche l'ultima nave. Piano Usa per Gaza, Trump ad Hamas: "Accordo entro domenica o sarà l'inferno". Tajani: "Governo pronto a valutare sanzioni commerciali contro Israele". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: ambasciatore - israeliano
Raid sulla chiesa a Gaza, l’ambasciatore israeliano: “Un errore, ci scusiamo. Ma Hamas si nasconde nei luoghi di culto”
L’ambasciatore israeliano: “Vittime civili e carestia? In guerra si fanno errori, ma la colpa è tutta di Hamas”
L’ambasciatore israeliano: “Vittime civili e carestia? In guerra si fanno errori, ma la colpa è tutta di Hamas”
MEDIO ORIENTE | L'ambasciatore israeliano a Roma Jonathan Peled: "Nessun aiuto alimentare sulle barche di Flotilla". La portavoce: "Accuse infondate. Al porto di Augusta fatte riprese dai reporter mentre caricavano le casse. È tutto documentato". #ANSA - X Vai su X
Cosa sta aspettando il governo a convocare l'ambasciatore israeliano e a pretendere la protezione della Global Sumud Flotilla? Meloni ha chiamato Netanyahu per ottenere garanzie di sicurezza per la Flotilla? Ogni azione contro le barche che battono bandi - facebook.com Vai su Facebook
L'ambasciatore israeliano: 'Nessun aiuto alimentare sulle barche di Flotilla'. La portavoce: 'Accuse infondate' - La replica: 'Al porto di Augusta sono state fatte riprese dai reporter, prima della partenza, mentre venivano caricate le casse sulle varie barche. Riporta ansa.it
Flotilla, ambasciatore Israele: "Provocazione legata a Hamas, grave presenza di parlamentari italiani" - Le parole di Peled: "Le imbarcazioni e i passeggeri trasportavano una quantità di aiuti umanitari inferiore al contenuto in un singolo camion" ... Scrive msn.com