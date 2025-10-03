Lago di Vico la via segreta del foliage che da Ottobre diventa un arcobaleno d’autunno | dove si trova

Immerso tra i Monti Cimini, il Lago di Vico è uno di quei luoghi che in autunno sanno incantare anche chi crede di conoscere già il Lazio in ogni dettaglio. A ottobre, le sue sponde si trasformano in un quadro vivente, dove il verde lascia spazio al rosso, al giallo e all’arancio delle foglie. Passeggiando lungo la riva si scopre una sorta di “ via segreta ”, un sentiero che cambia volto a ogni passo e regala prospettive sempre nuove. È qui che il foliage diventa un’esperienza totale: i colori si specchiano nell’acqua, la luce del sole esalta i riflessi e l’aria fresca porta con sé il profumo del bosco. 🔗 Leggi su Funweek.it