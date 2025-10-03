L’aggressione al liceo romano ci ricorda Gaza

Lidentita.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri studenti e prof di un liceo romano che confina con una sinagoga a Monteverde sono stati aggrediti da esponenti della comunità ebraica, a quanto pare perché i ragazzi durante l’orario scolastico avrebbero intonato cori pro Palestina. All’uscita, alle 13.30, sarebbero stati picchiati da signori (si fa per dire) in età adulta, stessa sorte per . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

