Ieri studenti e prof di un liceo romano che confina con una sinagoga a Monteverde sono stati aggrediti da esponenti della comunità ebraica, a quanto pare perché i ragazzi durante l’orario scolastico avrebbero intonato cori pro Palestina. All’uscita, alle 13.30, sarebbero stati picchiati da signori (si fa per dire) in età adulta, stessa sorte per . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - L’aggressione al liceo romano ci ricorda Gaza