L’aeroporto di Monaco di Baviera è stato chiuso dopo l’avvistamento di droni
Giovedì sera l’aeroporto di Monaco di Baviera, in Germania, è stato chiuso per precauzione a causa dell’avvistamento di droni non identificati. Gli avvistamenti sono avvenuti intorno alle 21:30 nei dintorni dell’aeroporto: 17 voli in partenza non hanno potuto decollare, e quasi 3mila passeggeri sono rimasti a terra. I primi avvistamenti, ricostruisce il Bild, sono stati segnalati da testimoni intorno alle 21.30. Circa un’ora dopo, i droni sono stati nuovamente avvistati, sopra l’area aeroportuale, come confermato dal portavoce della Polizia Federale, Stefan Bayer. Gli avvistamenti sono stati confermati anche dagli agenti presenti sul posto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: aeroporto - monaco
A Monaco un aeroporto per le espulsioni
Putin: "Con missili Tomahawk a Kiev nuova fase di escalation" | Chiuso l'aeroporto di Monaco per droni sospetti
Monaco, droni sospendono i voli. Aeroporto riaperto solo all’alba
Droni sospetti, chiuso l'aeroporto tedesco di Monaco - X Vai su X
“Quale playlist abbiamo messo nel van per tornare a Monaco? Non ricordo, e non penso neanche che il Van avesse un connettore. Era un vecchio, per non dire brutto, Van. Spazzatura. Stavamo parlando e non sapevo che Charles si stesse divertendo a filma Vai su Facebook
Monaco di Baviera - Monaco di Baviera, capitale della regione tedesca della Baviera, è una delle città più affascinanti della Germania, dove storia, cultura e intrattenimento si fondono armoniosamente. Segnala siviaggia.it
Questi hotel a Monaco di Baviera sono vicini allo stadio del Bayern - Città tra le più affascinanti della Germania e di tutta Europa, Monaco di Baviera attrae milioni di visitatori per i tanti punti d’interesse di carattere storico- Scrive esquire.com