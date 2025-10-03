L’aeroporto di Monaco di Baviera è stato chiuso dopo l’avvistamento di droni

Giovedì sera l’aeroporto di Monaco di Baviera, in Germania, è stato chiuso per precauzione a causa dell’avvistamento di droni non identificati. Gli avvistamenti sono avvenuti intorno alle 21:30 nei dintorni dell’aeroporto: 17 voli in partenza non hanno potuto decollare, e quasi 3mila passeggeri sono rimasti a terra. I primi avvistamenti, ricostruisce il Bild, sono stati segnalati da testimoni intorno alle 21.30. Circa un’ora dopo, i droni sono stati nuovamente avvistati, sopra l’area aeroportuale, come confermato dal portavoce della Polizia Federale, Stefan Bayer. Gli avvistamenti sono stati confermati anche dagli agenti presenti sul posto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

